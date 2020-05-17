  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?

1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Kayısının inanılmaz faydaları...

Kiraz hangi hastalıklara iyi geliyor?

Solunum sıkıntılarına birebir! Kavunun inanılmaz faydaları...
için kalan
Aktüel

3 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve modifiye cezası

Mersin’in Mut ilçesinde, kurallara uymayan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 10 bin 657 lira trafik cezası yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:17:58 -
3 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve modifiye cezası

Mersin’in Mut ilçesinde, kurallara uymayan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 10 bin 657 lira trafik cezası yazıldı.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yaparken eski hastane arkasında 33 VV 866, 70 EZ 508 ve 33 ABA 165 plakalı motosikletlerin sürücüleri Ü.M, R.D. ve H.Ü’ye basık modifiye ve abartı egzozdan dolayı toplam 10 bin 657 lira trafik cezası uygulandı.


Motosikletler orijinal hale getirilinceye kadar trafikten men edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı