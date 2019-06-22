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3 milyon lira değerinde! Irak'a gönderilmesi planlanan 27 bin 230 ilaç ele geçirildi

Diyarbakır'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yasa dışı yollardan Irak'a gönderilmesi planlanan 27 bin 230 ilaç ele geçirildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:01
3 milyon lira değerinde! Irak'a gönderilmesi planlanan 27 bin 230 ilaç ele geçirildi

Diyarbakır'da, yasa dışı yoldan ilaç sevkine yönelik operasyonda, 27 bin 230 ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollardan ilaç sevkiyatı yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüste yapılan aramada, 27 bin 230 ilaç ve 320 boş ilaç kutusu bulundu.

Piyasa değeri 3 milyon lira

Kanser, şeker ve kas erimesi gibi hastalıklarda kullanılan ve Irak'a götürülmesi planlanan ilaçların piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

Söz konusu ilaçların, ilaç depoları aracılığıyla ve irsaliyeli olarak taşınması gerekirken, bu prosedüre uyulmadan nakil işleminin yapıldığı belirtildi.

Olayla ilgili şüpheli A.G. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:01
  1. ilaç sevki
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü
  3. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali
  4. ilaç depoları

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