3 milyon konutumuzu dönüştürdük

Buğra Kardan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Tozkoparan 1’inci Etap Anahtar Teslim ile 2’nci Etap Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Kurum, Güngören Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1’inci Etap’ta 144 bağımsız bölümün tapu ve anahtar tesliminin; 280 bağımsız bölümden oluşan 2’nci Etap’ın temelinin atılmasının Deprem Haftası’na denk geldiğini belirtti. Kurum, Türkiye topraklarının yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu hatırlattı. Bu topraklarda nüfusun yüzde 71’inin yaşadığını anımsattı.

120 milyarlık yatırım

Son 100 yılda 90 bin vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Kurum, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin deprem gerçeği, kentsel dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bakanlık olarak biz, bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ülkemiz genelinde 3 milyon konutumuzu bu anlayışla dönüştürdük. 12 milyon vatandaşımızın hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu dönüştürüyoruz.” Kurum, 16 milyonluk İstanbul’un en acil gündeminin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı. Kurum, “Allah korusun! İstanbul’da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir millî güvenlik meselesine dönüşecektir. Mesele bu kadar büyüktür, mesele bu derece acildir, mesele siyaset üstüdür ve hiçbir politik hesaba kurban edilemez” ifadelerini kullandı.

Yenilenmemiş yuva kalmayacak

Kurum, İstanbul’da 2021’den bu yana 600 bin konutun yenilendiğine işaret etti. Şehirde dönüşüme girmesi gereken toplam 900 bin konutun bulunduğunu bildiren Kurum, şunları kaydetti: “Şu anda toplam 140 bin yapının dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. Fikirtepe’de 11 bin bağımsız bölümü ihale etmiş durumdayız. 36 ayda projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Üsküdar’da bulunan depreme dayanıksız yapıları elden geçiriyoruz. Çalışmalarımıza hız veriyoruz. İnşallah 2035 yılına kadar İstanbul’da, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva, yarınından umutsuz tek bir ailemizi bırakmayacağız.” İstanbul’un kentsel dönüşümünün rafa kaldırılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Kurum, “Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insaflarına terk etmeyeceğiz. Kısır gündemler peşinde dolaşan, bir o yana bir bu yana sallananların İstanbul’a ve kendi ülkelerine yabancılaşanların insaflarına bırakmayacağız. Ne zaman ellerine mikrofon alsalar daha güçlü bir proje sunmak yerine bizim yaptığımız her eseri yıkacaklarını söyleyenlerin insanımıza, milletimize sunacağı hiçbir şey yoktur. Tüm büyük yatırımları yıkacaklarmış. Her zaman bunları açıklıyorlar. Üstüne beton döküp kapatacaklarmış. Sen neyi yıkıyorsun arkadaş? Sen o yatırımları enkaza çevirdiğin gün bu millet sana yapacağını bilir. Seni ve o karanlık zihniyetini alır, o enkazın dibine gömer, üstüne de betonu döker. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu aziz İstanbul’un engin sularında da lafla peynir gemisi yürümez. O gemi batar. O gemi ancak gayretle çalışkanlıkla işle yürür, projeyle yürür, aşkla şevkle yürür. Biz bu şehrin 39 ilçesinde, karış karış eser üretmeye, yatırım yapmaya ilk günkü kararlılık ve azimle devam ediyoruz, edeceğiz. Nasıl 20 yıldır milletimizle birlikte yürüdüysek yine aynı ruhla çocuklarımızı güvenli, sağlıklı bir İstanbul’da büyük ve güçlü bir Türkiye’de yaşatma hedefimize aşkla yürümeye devam edeceğiz.”

46 Millet Bahçesi kazandırdı

Kurum, yeşil alan miktarını arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını da anlattı. Murat Kurum, “İstanbul’a 46 millet bahçesi kazandırdıklarını aktardı. Ayrıca Güngören’e de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 millet bahçesi yaptıkları bilgisini verdi.