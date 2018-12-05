3 milyar dolarlık zirvede buluşuyorlar

Zirve Badeer Yatırım Platformu tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ‘Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ İstanbul’da başladı. Zirve kapsamında, 49 ülkeden 150 yabancı yatırımcı ile 150 Türk şirketi belirlenmiş projeler için bir araya gelecek. Yarın da devam edecek olan zirvede hedefin 3 milyar dolarlık yatırımı Türkiye’ye çekmek ve 1 milyar dolarlık yatırım fonunu hayata geçirmek olduğu belirtildi. Zirvenin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılacağı belirtildi.