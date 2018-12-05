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3 milyar dolarlık zirvede buluşuyorlar

49 ülkeden 150 yabancı yatırımcı ile 150 Türk şirketinin katıldığı ‘Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ İstanbul’da başladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:06
3 milyar dolarlık zirvede buluşuyorlar

Zirve Badeer Yatırım Platformu tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ‘Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ İstanbul’da başladı. Zirve kapsamında, 49 ülkeden 150 yabancı yatırımcı ile 150 Türk şirketi belirlenmiş projeler için bir araya gelecek. Yarın da devam edecek olan zirvede hedefin 3 milyar dolarlık yatırımı Türkiye’ye çekmek ve 1 milyar dolarlık yatırım fonunu hayata geçirmek olduğu belirtildi. Zirvenin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:06
  1. İstanbul
  2. Zirve Badeer Yatırım Platformu
  3. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı
  4. Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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