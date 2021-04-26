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Yaşam 3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? Yüz yüze sınavlar son durum
Yaşam

3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? Yüz yüze sınavlar son durum

Liselerde yüz yüze sınavlar iptal mi? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 8. ve 12.sınıflar hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime başladı. Liselerde ikinci dönem sınavlarının 3 Mayıs’ta yapılacağı duyurulmuştu. Ancak artan vakalar sebebiyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 15:47:00 -
3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? Yüz yüze sınavlar son durum

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde ikinci dönem yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs’ta başlayacağı açıklanmıştı. Ancak artan vakalar sebebiyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, liselerde sınavlar ertelenecek mi?

3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? Yüz yüze sınavlar son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların 3 Mayıs’ta yapılmasını planladıklarını ancak durumun salgının seyrine göre netleşeceğini ifade etmişti. Bugün yapılan kabine toplantısında konunun gündeme gelmesi ve kararların alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantının ardından eğitimle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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