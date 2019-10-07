3 malzemeli un kurabiyesi! 5 dakikada un kurabiyesi! Un kurabiyesi tarifi! Aniden misafirleriniz mi geldi evde ikram edeceğiniz bir şey yokmu? 3 malzemeli kıyır kıyır kurabiye tarifimizi okuduktan sonra zamansız gelen misafirlerinize sunacağınız ikramlar dert olmaktan çıkacak. Yada tatlı krizine mi girdiniz ve vaktiniz yok 5 dakikada tatlı krizinize son.

Sizlere vereceğimiz sadece 3 malzeme ile 5 dakikada ağızda dağılan enfes lezzet olan un kurabiyesi ikramlarınız arasında muhakkak yer alacak. Malzemeler; *Bir su bardağı sıvı yağ *5 yemek kaşığı pudra şekeri *3 su bardağından 1 parmak eksik un Yapılışı; *Sıvı yağ ve pudra şekerini bir kaba alalım. *Unu kontrollü olarak azar azar ekleyip hamuru yoğuralım. *Küçük küçük bezeler alıp elimizde yuvarlayıp hafif yassılaştırarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim. *Üzerine kürdan ile şekil verip önceden ısıtılmış fırına sürelim. *Beyaz kalacak şekilde pişirelim. Afiyet olsun.

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