3 malzemeli un kurabiyesi! 5 dakikada un kurabiyesi! Un kurabiyesi tarifi!
Aniden misafirleriniz mi geldi evde ikram edeceğiniz bir şey yokmu? 3 malzemeli kıyır kıyır kurabiye tarifimizi okuduktan sonra zamansız gelen misafirlerinize sunacağınız ikramlar dert olmaktan çıkacak. Yada tatlı krizine mi girdiniz ve vaktiniz yok 5 dakikada tatlı krizinize son.07 Ekim 2019 Pazartesi 22:11
Sizlere vereceğimiz sadece 3 malzeme ile 5 dakikada ağızda dağılan enfes lezzet olan un kurabiyesi ikramlarınız arasında muhakkak yer alacak.
Malzemeler;
*Bir su bardağı sıvı yağ
*5 yemek kaşığı pudra şekeri
*3 su bardağından 1 parmak eksik un
Yapılışı;
*Sıvı yağ ve pudra şekerini bir kaba alalım.
*Unu kontrollü olarak azar azar ekleyip hamuru yoğuralım.
*Küçük küçük bezeler alıp elimizde yuvarlayıp hafif yassılaştırarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim.
*Üzerine kürdan ile şekil verip önceden ısıtılmış fırına sürelim.
*Beyaz kalacak şekilde pişirelim.
Afiyet olsun.
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