0553 313 94 23

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

Bursa’da yüzde yüz engelli ve makineye bağlı çocuğun ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılması ailesini isyan ettirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:08
3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

Bursa’da yüzde yüz engelli ve makineye bağlı çocuğun ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılması ailesini isyan ettirdi.


Erken doğduğu için srepriyal palsi hastası olan ve şu ân 3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas’a yapılanlar ailesini isyan ettirdi. Yüzde yüz engelli olan ve makineye bağlı olmadan yaşayamayan çocuklarını ilaç yazdırmak için ailesi her ay 2-3 kez sağlık ocağına gitmek mecburiyetinde kalıyor. Osmangazi ilçesindeki Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde bulunan aile hekimine düzenli olarak çocuğunun ilaçlarını yazdırmak için giden anne Arzu Darlas, anlaşılmaz bir tavırla karşılaşıyor. İlaç yazdırmak içinsağlık ocağına giden anneye çocuğun da sağlık ocağına getirilmesi gerektiği söyleniyor. 3 tane makineye bağlı ve her an hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan çocuğunu bir kez makinelerle sağlık merkezine götüren anne, her defasında bu uygulama istenince isyan etti.


Sağlık ocağındakilere durumu anlatan anne, ısrarla çocuğunun ilaç yazılması için sağlık ocağına getirilmek istenmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Çocuğunu ilaç yazdırmak için makinelerle sağlık ocağına götürdüğünü ifade eden Arzu Darlas, "Benim çocuğum srepriyal palsi hastası. Yüzde yüz engelli. 3 tane makineye bağlı. Çocuğumun bütün ilaçları, bezi, maması ve sondası raporla alınabiliyor. Ben ilaç ve diğer malzemeleri Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimimize yazdırıyorum, ama bana çocuğumu da getirmem söyleniyor. Çocuğu görmesine rağmen çocuğu sağlık ocağına getirmemi istiyor. Ben bu durumdaki çocuğumu nasıl getireyim dediğimde, o zaman ilaç yazamam diyor. Çocuğumu bir ay önce makineleriyle birlikte sağlık ocağına çok zor şartlarda götürdüm, ama ertesi gün çocuğumu mikrop kaptığı için yoğun bakıma yatırdık. 15 gün yoğun bakımda yattı. Doktor da dışarıya çıkmaması gerektiğini, ancak yönetmeliğe göre bunu yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Ben çocuğumu sağlık ocağına nasıl götüreyim? Ben 2 gündür çocuğumun nöbet ilacını veremiyorum" dedi.


Akpınar Mahallesi Muhtarı Sevgi Gültekin, "Mahallemizdeki en büyük sıkıntı bu. Hasta ve yakınları, doktorun evlerinde onları ziyaret ederek ilaçlarını yazmalarını talep ediyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de kaçak avlanan balıkçılara 4 bin 320 lira ceza kesildi
    1. Gümüşhane’de kaçak avlanan balıkçılara..
    2. Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye karşı..
    3. Vali Taşbilek Satala Antik Kentindeki..
    4. Akdeniz'de peş peşe depremler
    5. MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya
    6. Arzu Gür kimdir nerelidir? İstanbul..
    7. Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı’nda..
    8. Beşiktaş taraftarı buluşuyor! Muhtemel..
    9. ﻿Aksaray'da otomobil tıra çarptı: Ölü..
    10. Bursa'da cinayet sanığı, ölen gencin..
    11. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    12. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    13. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    14. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    15. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    16. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    17. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    18. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    19. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    20. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    21. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    22. Erzincan'da otomobil bariyerlere..
    23. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç..
    24. Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
    25. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi..
    26. (Özel) Eşine o sözü söyleyen yandı...
    27. Tarım alanlarının yeni bekçileri..
    28. Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2..
    29. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
    30. (Özel) Karga ile taksi şoförlerinin..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!