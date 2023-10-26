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Aktüel 3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakalandı
Aktüel

3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:00:00 -
3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandıran H.F.C. (50), 4'üncü kuyumcuda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.F.C., sevk edildiği tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandıran H.F.C. (50), 4'üncü kuyumcuda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.F.C., sevk edildiği tutuklandı. 


Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 24 Ekim Salı günü, bir kişinin 3 kuyumcuya sahte altın satıp, 150 bin TL dolandırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Adana'dan geldiği belirlenen H.F.C.'yi aynı yöntemi kullanmak istediği 4'üncü kuyumcuda suçüstü yakaladı. Üzerinden 17 adet sahte altın ile döviz ve TL çıkan H.F.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.F.C., tutuklandı.

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