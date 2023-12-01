3 kolay malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın: Bunu daha önce deneyin, doğru yol olacak! Altın tavsiyeler
Mutfağımızın bırakılmazları olan yumurta ve bal bakın başka nelere yarıyor… İlaçlara binlerce lira para vermeyin! İşte ilişkin dikkat çeken altın değerinde detaylar
Hatta her iki cinsiyetin de en büyük problemi saç dökülmesi ve kellik. Saç dökülmesi ve kellik, kendimize dinlediğimiz güveni tesirler ve kendi hakkımızdaki pozitif bakış açımız yara alır. Daha Önceki halimize geri dönmek talihine naçarca işe yaramayan rakamsız usul deneriz.
Marketlerde olan kimyevi tabanlı mahsulleri muhtemelen hepimiz kullanmışızdır. Bu mahsuller uzun vadeli bir çözüm sunmaktansa yalnızca hasar verirler. Saç ektirmek bir çözüm olabilir ama bu harekât çok pahalı olduğu için çoğumuzun buna eforu yetmiyor.
İşte size saç dökülmesi için başka yerde bulamayacağınız natürel ve kolay bir tanım. Oldukça tesirli ve emin bir rehabilitasyon biçimi. En hoşu da gereken malzemelerin mutfağınızda olan, basitlikle bulunan malzemeler olması!
Malzemeler Bu tanım yalnızca üç malzeme içeriyor.
2 yemek kaşığı Hint yağı
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı bal
Tarifi Ve Kullanımı
Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Karışımı evvel saçlarınızın köklerine, ardından tüm saçınıza uygulayıp saçınızda 2-4 saat bekletin. Başınızdan akmaması için bir duş bonesi takabilirsiniz. Ardından saçınızı şampuan ve saç ıslatıcıyla yıkayıp durulayın. Bunu iki ay süresince haftada bir kere yaparsanız İki kere yapılması nasihat ediliyor, saçınızın artık dökülmediğini ve yeni saçların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.
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Bu 3 malzeme nasıl dayanakçı oluyor?
Bereketleri altta sıralanmakta.
Yumurta sarısı
Proteinlerle, aminoasitlerle ve besleyici bileşenlerle dolu olan yumurta sarısı saçın daha süratli ve sıhhatli gelişmesi için lüzumludur. Yumurta sarısı içinde bulunan biotin, aynı zamanda saç foliküllerini ve saç köklerini besler.
Hint yağı
Hint yağı binlerce yıldır saç dökülmelerine karşı kullanılıyor. Anti-bakteriyel ve anti-mantar özelliklere sahip. Aynı zamanda kafa tenindeki enfeksiyonlarla, kepekle ve kıl kökü cerahatiyle savaşmaya da dayanakçı olur.
Hint yağında bulunan risinoleik asit, kafa tenindeki kan akışını süratlendirir ve saç gelişmesini artırır. Araştırmalar Hint yağının yeni saç yaradılışını beş kata kadar artırdığını gösteriyor.
Bal
Muhteşem anti-mantar ve antiseptik özelliklere sahip bir öbür malzeme de bal. Bu eforlu antioksidan, saçınızın tekerrür gelişmesi için harikulade bir malzeme. Aynı zamanda saçınız için ideal ıslatıcı olarak iş görecek natürel bir parafine sahip.
Tüm bu malzemelerin verimlerini birleştirince, eşsiz bir tesire sahip saç çıkarma rehabilitasyonu ortaya çıkıyor. O daha önceki uzun ve daha hoş saçlarınıza tekerrür kavuşabileceksiniz. Kendinize güveniniz de çoğalacak! Tamamen natürel olduğu için yan tesirleri mevzusunda kaygılanmanıza hiç gerek yok. Hatta sıhhat açısından yalnızca birden fazla pozitif tesirini göreceksiniz.
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