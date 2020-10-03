3 kıta 12 ülkede mazlumun yanındayız

Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siyasete müdahale etmemesi için yapılan demokratikleşme çabalarını ‘ordunun yıpratılması’ olarak çarpıtan ve savunma sanayindeki millilik adımlarını küçümseyen vesayet odaklarının aksine şanlı ordumuz son yıllarda destan yazıyor. 3 kıta, 12 ülkede bayrağımızı şerefle dalgalandıran ordumuz, Libya’da ve Azerbaycan’da kardeşlerimize verdiği destekle haçlının planlarını bozdu. İslam ülkelerinde askeri üsler kuran TSK, farklı coğrafyalarda da askeri varlığını güçlendirdi. Sınır ötesi operasyonlarla, ülkemiz aleyhine atılan adımları baltalayan ordumuz, Doğu Akdeniz ve Ege’de de meşru haklarımızı kararlılıkla korudu.

Şanlı ordumuz destan yazıyor

Tarih boyunca dünyadaki tüm mazlumların koruyuculuğunu üstlenmiş, aziz milletimizin şanlı sancağını da dünyanın dört bir yanına taşımış olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemde bünyesine nüfuz etmiş cuntacı damarın temizlenmesiyle yeniden eski günlerine döndü. Tarihin en eski ordusu olarak nitelendirilen TSK, bugün dinamik yapısıyla geleceğin güçlü Türkiye’sinin teminatı niteliğinde. Ordumuz sadece ülkemiz için değil dün olduğu gibi bugün de mazlumların hamiliğini üstlenmekte. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde yaptığı atılımlar sonrası TSK, ABD’den sonra dünyanın farklı noktalarında asker barındıran ikinci gücü olmayı başardı. Geçmişte 3 kıta yedi denize at koşturan Osmanlı ordularının devamı olan TSK, bugün 3 kıta 12 ülkede hava, kara ve deniz savunma unsurları bulunduruyor.

Dünyaya nizam veriyoruz

50 binden fazla askeri dünyanın değişik ülkelerinde görev yapan TSK, Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği destekle darbeci Hafter’in kanlı hevesini kursağında bıraktı. Libya’daki bu hamlemizle Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarımız da güvence altına alınmış oldu. Ermenistan’ın provokasyonu sonrası Azerbaycan’ın karşılık vermesiyle başlayan çatışmalarda, TSK’nın kardeş ülke Azerbaycan’a verdiği destek 27 yıldır işgal altında tutulan Karabağ bölgesinin de kurtulmasının önünü açtı. Türkiye’nin Azerbaycan’a sağladığı lojistik desteği, Kafkasya bölgesindeki dengelerin ülkemiz lehine değişmesine zemin hazırladı. Suriye ve Irak’ta peşi sıra gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonları sonrası sınırlarımızın dibinde kurulmak istenen terör koridoru yerle bir edildi. Terör örgütü DEAŞ, PKK ve Suriye uzantıları PYD/YPG sınırlarımızdan sürüldü.

Haklarımız TSK güvencesinde

Doğu Akdeniz’de Batılı devletler ve Ortadoğu’daki kukla devletleriyle yaşadığımız Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) problemindeki kararlı tutumu, haçlılara geri adım attırdı. Ege’de Yunanistan’la yaşadığımız kıta sahanlığı probleminde de TSK caydırıcı bir güç olarak varlık gösterdi. Öte yandan; Türkiye; Sudan, Somali, Katar, Libya, Suriye, Irak ve Azerbaycan’da askeri üsler kuruldu. Söz konusu askeri üsler emperyalist amaçlar için değil, bölge halkının ve Türkiye’nin çıkarları gözetilerek en son teknolojiyle donatıldı. Ülkemiz, Kosova, Lübnan, Afganistan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) askeri varlığını da son yıllarda büyük oranda artırdı.