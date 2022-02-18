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Gündem 3 kişiyi yaralamıştı! Pitbullun sahibine soğuk duş
Gündem

3 kişiyi yaralamıştı! Pitbullun sahibine soğuk duş

İstanbul'da ağızlıksız gezdirildiği için saldırdığı 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tutuklanmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 21:49:00 -
3 kişiyi yaralamıştı! Pitbullun sahibine soğuk duş

İstanbul-Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği için saldırdığı 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 16 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin Muzaffer Akçayır'a saldırıp ağır, iki kişiyi ise hafif yaralamasına ilişkin soruşturma açıldı.

Olaydan sonra gözaltına alınan köpek sahibi, ekiplerce soruşturmayı yürüten başsavcılığa getirildi.

Burada ifade vermesinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

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