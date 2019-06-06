3 kez ek bütçe yapmış! "Paraya sıkıştıkça hazine arazilerini sattı"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 30 Mart 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Ancak hazırladığı bütçe 7 ay sonra açık verdi.

Sabah yazarı Kenan Kıran'ın haberine göre, CHP'li başkan, temel maaşlar, sosyal güvenlik primi ödemeleri, sağlık primi ödemeleri, geçici işçilerin ücretleri, yiyecek alımları, taşıt ve kiralama giderleri, periyodik yayın alımları, baskı ve cilt giderlerini karşılayabilmek için Beylikdüzü Belediyesi'ne ait arsa ve bina satışı yapmak için İBB'ye başvurdu.

İBB, 17 Ekim 2014'te bütçe açığını kapamak için 23 milyon 500 liralık arsa ve bina satışını yapmasına onay verdi. Buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi'nin bütçesi 2016'da da açık verdi.

Belediye, mahkeme giderlerinin 2 milyon 600 lira, baskı ve cilt giderlerinin 230 bin lira, içecek alımlarının 60 bin 400 lira, giyecek alımlarının 141 bin 600 lira ve su alımlarının 500 bin liralık açığını kapamak için tekrar İBB'ye başvurdu.

CHP'li başkan, ek bütçe yapmak için 14 milyon 291 liralık belediyeye ait bina ve arsayı satacağını ifade etti. İBB, 15 Aralık 2016'da satışa onay verdi. Beylikdüzü Belediyesi'nde 2017'de bütçe yine açık verdi. CHP adayı, aralarında periyodik yayın alımları için 50 bin lira, temsil ağırlama ve tören giderleri için 880 bin lira, sürekli işçilerin ücretleri için 330 bin lira açığının olduğu gerekçesiyle İBB'nin kapısını çaldı. CHP adayı, belediyeye ait 41 milyon 404 liralık arsa ve binanın açığın kapanması için satılacağını bildirdi. İBB, satışa 12 Ekim 2017'de onay verdi.

Rakamları açıkladı

İBB Eski Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, Beylikdüzü Belediyesi'nin bütçesinin 481 milyon 181 bin lira, İBB bütçesinin ise 40 milyar olduğunu söyledi. CHP'li adayın Beylikdüzü'nü yönetirken kendisine emanet edilen 481 milyon liralık belediye bütçesini öngöremediğini kaydeden Şahan şöyle konuştu:

"Üç kez ek bütçe yapmış. Öyle müsrif ve gereksiz harcamalar yapmış ki kaynak bulamayınca 3 defa belediye ait çok değerli arsaları satmış. 350 bin kişinin yaşadığı Beylikdüzü'nün bütçesini yönetememiş biri 16 milyonluk dünya kentine talip oluyor. Beylikdüzü Belediyesi'nde araç saltanatı var, 217 araç bulunuyor. Ayrılan ödeneğe bakıldığında mazotun litresi 15 liraya geliyor. Arsa satmak var. CHP adayı, İBB Başkanı olursa, bir yıl içinde çalışanlar Beylikdüzü'de olduğu gibi maaşlarını alamazlar."