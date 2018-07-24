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3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

24 Temmuz 2018 Salı 14:30
3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi Güneş Apartmanı’nın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, polis ekipleri vatandaşları tahliye etmeye çalıştı. İhbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, zehirlenmeye karşı olay yerine çok sayıda ambulans da sevk edildi.

Çok sayıda vatandaş panikle sokağa inerken, meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Bölgeye gelen 112 ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasına devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:30
  1. kayseri
  2. yangın
  3. itfaiye

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