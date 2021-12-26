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Yerel 3 katlı apartmanda yangın paniği
Yerel

3 katlı apartmanda yangın paniği

Antalya’da 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 03:52:00 -
3 katlı apartmanda yangın paniği

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin caddeye bakan kısmından dumanların çıktığını gören mahalle halkı evde yaşayanlara haber verdi. Bunun üzerinde evde bulunan 3 kişi kendisini dışarı attı. Durum daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kadına ise ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulans içerisinde bir süre müşahede altında tutulan kadın daha sonra normale döndü. Yangın dolayısı ile apartmanda yaşayan vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Vatandaşların birçoğunun dumandan etkilenmemek için balkona çıktığı görüldü. Yangının neden çıktığı itfaiye ekipleri tarafından hazırlanan rapor sonrasında netlik kazanacak. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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