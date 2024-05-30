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Yerel 3 insan kaçakçısı tutuklandı
Yerel

3 insan kaçakçısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 13:12:00 -
3 insan kaçakçısı tutuklandı

Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında şüpheli 2 otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde, her iki araç içerisindeki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Suriyeli 6 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Şüpheliler H.K, A.L. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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