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Gündem 3 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

3 ilde operasyon! Gözaltılar var

Kırşehir merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:07:00 -
3 ilde operasyon! Gözaltılar var

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan ikisinin muvazzaf astsubay, birinin emekli asker, birinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Kırşehir'e getirildiği öğrenildi.

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