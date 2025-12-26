  • İSTANBUL
3 ilde fırtına alarmı
Yaşam

3 ilde fırtına alarmı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
3 ilde fırtına alarmı

Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Samsun, Sinop ve Ordu'da yaşayan vatandaşlara uyarı geldi.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgârın bugün doğu ve güneydoğu yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarının 26 Aralık saat 21.00 ile 27 Aralık saat 11.00 arasında geçerli olduğu belirtilirken, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

