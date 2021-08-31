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3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
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Gündem 3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Gündem

3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 10:58:00 -
3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri mahrem yapılanmasına dahil mahrem sorumlularınca, sabit/ankesörlü hatlardan örgütsel anlamda ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs, Antalya ile birlikte Ankara ve Amasya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan biri ilgili savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı. 20 Ağustos Cuma günü adli mercilere sevk edilen 7 şahıs hakkında ise adli kontrol verildi.

Öte yandan, 5 şahıs hakkında yurtdışına çıkma yasağı tedbiri, 2 şahıs hakkında da ev hapsi tedbiri kararı verildi.

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