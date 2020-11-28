  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Gündem

3 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Adana, Adıyaman ve İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:21:00 - 2020-11-28 10:31:38

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada FETÖ’nün mahrem imamı olduğu öne sürülerek yargılanan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hanifi Kaya’nın ByLock yazışmalarında adı geçen 3 kişi ile haklarında FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde teşhis ve beyan bulunan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 25 Kasım günü Adana, Adıyaman ve İstanbul’da şafak vakti düzenledikleri operasyonlarla G.T, C.G, H.D, N.İ, S.K, M.A.A. ve G.B isimli zanlıları yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltındaki zanlı N.İ’nin hapis cezası alan mahrem imam Hanifi Kaya’nın baldızı olduğu ve Kaya’nın ByLock yazışmalarında “Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyor” ifadesini kullandığı iddia edildi.

Şüphelilerden M.A.A.’nın ise bir iş adamı derneği başkan yardımcısı olduğu hakkında FETÖ’cü olduğuna yönelik teşhis ve ifade olduğu ancak şahsın suçlamaları kabul etmeyip örgütle mücadele eden bir kişi olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan G.B. isimli şahsın Adıyaman’da aktif olarak İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı ve FETÖ’nün bölge talebe mesulü olduğu, örgüt adına öğrencilere kalacak yer ayarladığı onlara lojistik destek sağladığı, sınavlara hazırladığı öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak
Gündem

Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde dev anlaşmalara imza atıldı. Borsa İstanbul hissesinin m..
Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi
Gündem

Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi

Avrupa'nın cesur kalemi olarak bilinen Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Avrupa'nın Türkiye'ye ve Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay