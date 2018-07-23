3 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgütle iltisak ve irtibatı bulunan şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

5 KİŞİ YAKALANDI

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars Merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde Terör örgütünün elemanlarının yakalanmamak amacıyla gizlendikleri gaybubet evlerine yapılan planlı ve eş zamanlı operasyonlar neticesinde 2 kişi, sahte kimlik ve toplam 120 bin lira para ile yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yine genişletilen soruşturmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu değerlendirilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Haklarında yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.