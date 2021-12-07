3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Gözaltılar var

Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Giresun ve Artvin'deki operasyonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilere sahte altın ve tarihi eser satışıyla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen ve Patnos, Giresun ile Artvin illerinde gözaltına alınan 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 5'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Aralık'ta Patnos, Giresun ve Artvin'deki 18 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 26 altın sikke, 6 ruhsatsız av tüfeği, iki av tüfeği şarjörü, bir kurusıkı tabanca, 36 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 24 cep telefonu ele geçirilmişti.