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3 ilçe grup yoluyla birleşti

Ordu’nun Fatsa ilçesini çevre ilçelerle bağlantısını sağlayan grup yolları yıllar sonra asfalta kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:16:30 -
3 ilçe grup yoluyla birleşti

Ordu’nun Fatsa ilçesini çevre ilçelerle bağlantısını sağlayan grup yolları yıllar sonra asfalta kavuştu.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinin çevre ilçelerle de bağlantısını sağlayan Fatsa’nın Taşlıca, Demirci, Kılavuzömer mahallelerinin yanı sıra Çamaş’ın Söke, Budak mahallelerine de ulaşım sağlayan 6 km uzunluğunda ve 6.5 metre genişliğindeki grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.


Programa alınmasına rağmen yapılması yılan hikâyesine dönen grup yolu, Başkan Mehmet Hilmi Güler’in hız vermesiyle ilçeye kazandırıldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve mahalle muhtarları, binlerce vatandaşa hizmet verecek yatırımın hayata geçirilmesini sağlayan Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.



“Grup yolu ilk kez asfalta kavuştu”


Yatırımın bizzat takipçisi olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Fatsa’nın yanı sıra Çamaş ve Gürgentepe ilçelerine de ulaşım sağlayan grup yoluna ilk kez sıcak asfalt döküldü. 6 km boyunca çok güzel ve kaliteli bir yatırım hayata geçirildi. Bu aynı zamanda insanları da birleştirecek bir ağ. Çalışmalar için ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ordu’nun 19 ilçesinde şantiyelerimiz kuruldu. Yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla ekonomik kalkınmaya, istihdama ve pandemi ardından ilimize yapılacak yoğun bir göç hareketine de hazırlık yapıyoruz. Ordu’muz Türkiye’nin en önemli çekim merkezlerinden birisi olacak” dedi.

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