  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Gündem

3 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, "sarı" kod uyarısında bulundu. Aralarında depremin yaşandığı Düzce'nin de olduğu 3 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 08:50:00 -
3 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-45 kg/m2) olması bekleniyor.

Depremin yaşandığı kentte cuma günü de yağışların kuvvetli, il genelinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

 Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

 Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

5 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Düzce, Antalya ve Şanlıurfa için 'sarı' kodla uyarı yapıldı.

Yetkililker, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23