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Ekonomi 3 Holding sessiz sedasız geri alım yaptı: bir bomba daha! En yüksek 265,000 adet
Ekonomi

3 Holding sessiz sedasız geri alım yaptı: bir bomba daha! En yüksek 265,000 adet

Yeniakit Publisher
2023-12-06 19:28:00 - 2023-12-06 19:30:14
3 Holding sessiz sedasız geri alım yaptı: bir bomba daha! En yüksek 265,000 adet

MLP Sağlık, Net Holding ve Ünlü Yatırım Holding, 05.12.2023 tarihinde geri alım yaptı.

Borsada işlem gören 3 şirket 05.12.2023 tarihinde geri alım yaptı. Bu şirketlerin geri alım yaptığı payların toplam miktarı 318,000 adet.

En yüksek geri alımı 265,000 adet ile Net Holding gerçekleştirdi. En düşük alımı 20,000 adet ile Ünlü Yatırım Holding yaptı.

Geri alım açıklayan şirketlerin listesi:

1) #MPARK - MLP Sağlık

2) #NTHOL - Net Holding
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3) #UNLU - Ünlü Yatırım Holding

 

 

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