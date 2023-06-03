  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan kazandı, Kandil tutuştu!

Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

Türkiye'de otellerin kullandığı yatırım miktarları düştü derken yeniden sallandı! milyarlarca TL’yi aştı

Bankada, elinde altını olanlar İslam Memiş'ten çok ama çok kritik uyarı: Altın sahipleri ihya olacak! Altın fiyatları, fiyatlar

Rusya'dan Türkiye'ye beklenmedik sürpriz gelişmeyi duyurdu! Schengen vizesinde ret oranı Rusya'dan 5 kat fazla

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Hindistan’da tren kazası

HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu TBMM'de yemin etti

Kiralık daire fiyatları o ilçede yüzde 83 düştü! Ev sahipleri çıldırdı, fiyatlar resmen çakıldı

Seçim sonuçlarını bilen ünlü anketçi MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yeni görevini açıkladı: Bir duyum aldım...

Kulisler sallandı! İşte isim isim yeni kabine
Tarih 3 Haziran 2016: Dünya Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay'ın vefatı
Tarih

3 Haziran 2016: Dünya Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 05:15:00 -
3 Haziran 2016: Dünya Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Dünya Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay'ı hayırla yâd ediyoruz.

Asıl adı Cassius Marcellus Clay olan Ali, 18 yaşındayken 1960 Roma Olimpiyatları’nda hafifsiklette altın madalya kazandıktan sonra üne kavuştu.Tüm zamanların en büyük boksörü olarak kabul edilen Ali, 1964’te Amerikalı boksör Sonny Liston’ı yenip ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.


Ali daha sonra üç dünya şampiyonluğu kazanan ilk boksör oldu. 1981’de boksu bırakan sporcu 61 maçından 56’sını kazandı Ünlü boksör, 22 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra Müslüman oldu ve “kölelik ismim” dediği adını (Cassius Marcellus Clay) değiştirerek Muhammed Ali adını aldı. 



Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona’nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23