3 Haziran 2016: Dünya Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay'ın vefatı

Asıl adı Cassius Marcellus Clay olan Ali, 18 yaşındayken 1960 Roma Olimpiyatları’nda hafifsiklette altın madalya kazandıktan sonra üne kavuştu.Tüm zamanların en büyük boksörü olarak kabul edilen Ali, 1964’te Amerikalı boksör Sonny Liston’ı yenip ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.







Ali daha sonra üç dünya şampiyonluğu kazanan ilk boksör oldu. 1981’de boksu bırakan sporcu 61 maçından 56’sını kazandı Ünlü boksör, 22 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra Müslüman oldu ve “kölelik ismim” dediği adını (Cassius Marcellus Clay) değiştirerek Muhammed Ali adını aldı.







Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona’nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu.



