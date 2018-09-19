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3 Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

İstanbul Yeni Havalimanı'na Türk Hava Yolları'na ait Airbus A321NEO tipi yolcu uçağı iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçak 15 dakikalık bir uçuşun ardından sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
3 Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'in son hazırlıklar tamamlandı.

Festivalde sergilenecek uçaklar yeni havalimanına gelmeye başladı.

Fuarda sergilenecek olan THY'nin Airbus A321NEO tipi uçağı bugün saat 17.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Yaklaşık 15 dakikalık bir uçuşun ardından 17.15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. THY uçağı yeni havalimanına ilk iniş yapan yolcu uçağı oldu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. THY
  3. Atatürk Havalimanı
  4. uçak

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