3. Havalimanı için ilk 2 günde satılan bilet sayısı belli oldu
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerde ilk 2 gün için bin 640 biletin satıldığını açıkladı.13 Ekim 2018 Cumartesi 15:27
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlere olan bilet talepleriyle ilgili son durumu açıkladı.
Biletlerin hızla tükendiğini aktaran Bilal Ekşi, "İlk 2 gün satılan bilet sayısı 1640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanından ilk uçan sizler olun." ifadelerini kullandı.
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