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3. Havalimanı için ilk 2 günde satılan bilet sayısı belli oldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerde ilk 2 gün için bin 640 biletin satıldığını açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:27
3. Havalimanı için ilk 2 günde satılan bilet sayısı belli oldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlere olan bilet talepleriyle ilgili son durumu açıkladı.

Biletlerin hızla tükendiğini aktaran Bilal Ekşi, "İlk 2 gün satılan bilet sayısı 1640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanından ilk uçan sizler olun." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:27
  1. İstanbul
  2. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
  3. 3. havalimanı
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