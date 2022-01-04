3 haftadır tık yok! Sevilay Yılman kapının önüne mi konuldu?

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile telefon görüşmesini röportaj olarak yayınlayan Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın üç haftadır köşesinde yazı kaleme almaması dikkat çekti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile 13 Aralık'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yılman, Bakan Nebati ile yaptığı özel görüşmeyi röportaj haline getirerek Habertürk'teki köşesinde yayınladı.

Nebati ile ilgili yazısının ardından ortadan kayboldu

Habertürk'te haftada üç gün yazı kaleme alan Yılman, Bakan Nebati'nin, "Eve boynu bükük dönemem." sözlerini köşesine taşımasının ardından ortadan kayboldu. Yılman'ın köşesinin üç haftadır boş kalması, "Kapının önüne mi konuldu?" yorumlarına sebep olurken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.

Fatih Altaylı da tepki göstermişti!

Öte yandan Sevilay Yılman'ın özel görüşmeyi röportaj şeklinde servis etmesine tepki gösteren Fatih Altaylı'nın yazısı, Habertürk yönetimi tarafından yayından kaldırılmıştı.

Altaylı, şunları söylemişti:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı. Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş. 'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş.