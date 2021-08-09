  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Burası Mars değil evimiz
Nijerya'da kolera salgını alarmı
3 haftadır süren yangın tarihe geçti
3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Dünya 3 haftadır süren yangın tarihe geçti
Dünya

3 haftadır süren yangın tarihe geçti

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 02:48:00 -
3 haftadır süren yangın tarihe geçti

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı. California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara girdi.

Cal Fire'ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü

"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay