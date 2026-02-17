3 hafta önce görevine son verilmişti! Beşiktaş’ın efsane kaptanı kebapçı oldu
Beşiktaş’ın ‘Deli İbo’ lakaplı ünlü futbolcusu İbrahim Üzülmez kebapçı oldu. Futbolculuktan sonra 9 ayrı takımı çalıştıran ve son olarak 3 hafta önce de teknik direktörlüğünü yaptığı Iğdır FK'da görevine son verilen İbrahim Üzülmez, İstanbul’da kebap ve lahmacun restoranı açtı.
Elazığspor, Gençlerbirliği, G.Antep, Rizespor, G.Birliği, Bursa, A.Gücü, Eyüp, Pendik ve son olarak Iğdır FK'da teknik direktörlük yapan Beşiktaş'ın efsane kaptanı İbrahim Üzülmez, kebap restoranı açtı. Üzülmez'in İstanbul Bostancı'da ağırlıklı menüsü kebap ve lahmacun olan 'Pergeli' adlı restoranının açılışına milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş ve eski takım arkadaşı Recep Çetin de katıldı.