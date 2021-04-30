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Gündem 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti: O ilçe sessizliğe büründü
Gündem

3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti: O ilçe sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma öncesinde insanların akın akın geldikleri Bodrum'da 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti, şehir bir anda sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 03:56:00 -
3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti: O ilçe sessizliğe büründü

17 günlük tam kapamanın ilk dakikalarından itibaren Bodrum'daki yoğun trafik yavaş yavaş azalmaya başladı. 17 günlük tam kapanmayı duyan ve 2'nci konutları Bodrum'da olan vatandaşlar 3 gündür Bodrum'a akın ediyordu. Büyük göç alan Bodrum'un 181 binlik nüfusu 500 bini aştı. Kısıtlamanın ilk saatlerinden az bir yoğunluk olsa da kilometrelerce araç kuyruklarından eser kalmadı.

 

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