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Aktüel

3 gündür kayıp olan engelli vatandaşı jandarma buldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 gündür kayıp olan ve her yerde aranan engelli kadın bir arazide sağ salim bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:59:00 -
3 gündür kayıp olan engelli vatandaşı jandarma buldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 gündür kayıp olan ve her yerde aranan engelli kadın bir arazide sağ salim bulundu.


Manisa’nın Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesinde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan 49 yaşındaki Z.G. isimli kadın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulundu.


Engelli olduğu bildirilen Z.G. isimli kadının 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında evinden kaçtığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler teknik ve detaylı çalışmaları sonucunda kayıp Z.G.’yi Mecidiye Mahallesi Kocakanal mevkiinde bir arazide buldu.


Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ndeki kısa süreli tedavisinin ardından bugün eşi S.G.’ye teslim edildi. S.G. ise bu zorlu günlerde jandarma ekiplerinin canla başla çalıştığını ve kısa sürede eşini bularak teslim ettikleri için teşekkür etti.

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