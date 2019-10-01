3 günde 5 kilo nasıl verilir? Patates diyeti nasıl yapılır?

Birçok kişi fazlalıklarından kurtulmak ister. Bunun için aylar süren diyet programları uygulamak çok daha doğru olsa da birkaç kilo fazlalığı olanlar çözüme hızlı ulaşmanın planlarını yapıyor. İşte, 3 günde 5 kilo verdiren patates diyeti. Patates diyeti nasıl yapılır?

Uzmanlar ideal kiloya ulaşabilmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeyi öneriyor. Yine de bazı kişiler hızlıca fazlalıklarından kurtulmak için şok diyetlere başvuruyor. Bizden bir uyarı; şayet sağlık sorunlarınız var ise şok diyetlerden uzak durmalısınız.

3 günde 5 kilo nasıl verilir?

1. gün

Kahvaltı

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet haşlanmış patates

Öğle yemeği

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet haşlanmış patates

Akşam

8 yemek kaşığı yoğurt

2. gün

Kahvaltı

4 yemek kaşığı yoğurt

Öğle yemeği

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet haşlanmış patates

Akşam

8 kaşık yoğurt

1 adet haşlanmış yoğurt

3. gün

Kahvaltı

1 adet haşlanmış patates

Öğle yemeği

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet haşlanmış patates

Akşam

4 yemek kaşığı yoğurt

*Diyeti uygularken günde 3 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca sağlık soru olanlar bu diyeti asla uygulamamalı.