3 Günde 3 kilo verdiren mucize detoks: Aramaları 3 günde 6 kat arttı! Nasıl yapılır? Yiyen kışın üşümez..
3 Günde 3 kilo verdiren mucize detoks uygulaması için vatandaşların aramaları 3 günde 6 kat arttı. Üç günde etki yaptığı belirtiliyor. 3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi Nasıl Yapılır?
3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi İçin Malzemeler
- 3 yemek kaşığı bulgur
- 4 yemek kaşığı yeşil mercimek
- 3 yemek kaşığı nohut
- 2 adet salatalık
- Yarım demetten biraz fazla dereotu
- 250 ml yoğurt
- 750 ml su
3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi Nasıl Yapılır?
3 gün boyunca sabah kahvaltısı: 1 adet haşlanmış yumurta 3 yemek kaşığı lor yada çökelek yada yağsız herhangi bir peynir. Bol yeşillik 1 dilim kepek ekmeği domates salatalık tuz kesinlikle yok yeşilçay
Detoks hazırlanışı
Nohut yeşil mercimek ve bulgur üçü de ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlanır.
Süzülür ve soğumaya bırakılır soğuyan bu 3 lü bir kaba alınır 2 adet salatalık rendelenir ve dereotu da doğranarak güzelce karıştırılır.
250 ml yoğurt 750 ml su ile ayran yapılır ve ve kabin içerisine dökülür hepside karıştırılarak eşit şekilde 5 e bölünür ve saat 12 /2 /4 /6/ 8 saatlerinde yenilir. Bu detoxs en fazla 3 gün uygulanmalıdır. Vücudunuzdan giden yağ değil sudur. Vücudunuzda oluşan ödem ve şişlik için birebir.
Bu detoksu uygularken kesinlikle tuz ve Türk kahvesi yasak en az 2 litre su ve 2 fincan yeşil çay tüketilmelidir
Ben detoxumu 45 dakika lık leslie ile destekledim kesinlikle 3 gün sonrasında hafiflemiş hissedeceksiniz ve tartıya yansıyan eksiler sizi motive edecek ayda sadece 1 kez uygulanmalı hamileler şeker sorunu olanlar kesinlikle uygulamasın bol eksiler. Ütselik üç gün boyunca bu detoks, özellikle soğuk kış günlerinde vücudu sıcak tutmasıyla biliniyor.
Yapmadan önce hekime başvurunuz.