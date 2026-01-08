3 Günde 3 kilo verdiren mucize detoks: Aramaları 3 günde 6 kat arttı! Nasıl yapılır? Yiyen kışın üşümez..

  • İSTANBUL
Selma Savcı
3 Günde 3 kilo verdiren mucize detoks uygulaması için vatandaşların aramaları 3 günde 6 kat arttı. Üç günde etki yaptığı belirtiliyor. 3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi Nasıl Yapılır?

3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı bulgur
  • 4 yemek kaşığı yeşil mercimek
  • 3 yemek kaşığı nohut
  • 2 adet salatalık
  • Yarım demetten biraz fazla dereotu
  • 250 ml yoğurt
  • 750 ml su

3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi Nasıl Yapılır?

3 gün boyunca sabah kahvaltısı: 1 adet haşlanmış yumurta 3 yemek kaşığı lor yada çökelek yada yağsız herhangi bir peynir. Bol yeşillik 1 dilim kepek ekmeği domates salatalık tuz kesinlikle yok yeşilçay

Detoks hazırlanışı

Nohut yeşil mercimek ve bulgur üçü de ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlanır.
Süzülür ve soğumaya bırakılır soğuyan bu 3 lü bir kaba alınır 2 adet salatalık rendelenir ve dereotu da doğranarak güzelce karıştırılır.
250 ml yoğurt 750 ml su ile ayran yapılır ve ve kabin içerisine dökülür hepside karıştırılarak eşit şekilde 5 e bölünür ve saat 12 /2 /4 /6/ 8 saatlerinde yenilir. Bu detoxs en fazla 3 gün uygulanmalıdır. Vücudunuzdan giden yağ değil sudur. Vücudunuzda oluşan ödem ve şişlik için birebir.
Bu detoksu uygularken kesinlikle tuz ve Türk kahvesi yasak en az 2 litre su ve 2 fincan yeşil çay tüketilmelidir
Ben detoxumu 45 dakika lık leslie ile destekledim kesinlikle 3 gün sonrasında hafiflemiş hissedeceksiniz ve tartıya yansıyan eksiler sizi motive edecek ayda sadece 1 kez uygulanmalı hamileler şeker sorunu olanlar kesinlikle uygulamasın bol eksiler. Ütselik  üç gün boyunca bu detoks, özellikle soğuk kış günlerinde vücudu sıcak tutmasıyla biliniyor.
Yapmadan önce hekime başvurunuz.

