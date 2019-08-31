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3 gün tatili fırsat bilenler plajlara akın etti

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’da bulunan Manal Koyu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hafta sonuyla birleştiren tatilcilerin akınına uğradı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:44
3 gün tatili fırsat bilenler plajlara akın etti

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’da bulunan Manal Koyu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hafta sonuyla birleştiren tatilcilerin akınına uğradı.


Yeni eğitim ve öğretim yılına çok az bir süre kala tatilciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla üç güne çıkan hafta sonu tatilini fırsat bildi. Vatandaşlar, bu nedenle İzmir’de bulunan deniz ve koylara akın etti. Mordoğan’da bulunan Manal Koyu da, tatilcilerin akınına uğrayan yerlerdendi. Karaburun ilçesinin "saklı cenneti" olarak tabir edilen Mordoğan’da tatilciler sabah; deniz, kum, güneş tadını çıkartırken akşam ise Mordoğan’ın gün batımını izledi.


Tatil için gelen Burak Bilir, "Biz 12 senedir burayı tercih ediyoruz. Çok güzel bir yer. Hafta sonu olması sebebiyle herkese burayı tavsiye edebiliriz. Herkesin mutlaka buraya gelip görmesini tavsiye ederiz" dedi.


"İşte benim cennetim Mordoğan" diye söze başlayan bir başka tatilci Selda Balcılar da, "Her zaman yaz gelse de gelsek dediğim yerlerden bir tanesi bu Manal Koyu’dur. Manal Koyu keşfedildi; ama keşfedilse bile her gün daha bir güzelleşiyor. Biz burayı çok seviyoruz. Koyunu seviyoruz. Sabahları Mordoğan güneşini seviyoruz, ismini Mordoğan güneşinden aldığı için" şeklinde konuştu.


Lise öğrencisi Melisa Nur Uyanık da, okullar başlamadan önce son kez tatil yapmak istediklerini ve Mordoğan Manal Koyu’nda gün batımını izlemenin çok güzel olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:44
  1. doğa

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