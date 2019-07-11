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3 girişim son anda engellendi! Siyonist İsrail suikast yöntemlerine geri döndü

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail eskimiş suikast yöntemlerini devreye soktuğunu açıklayarak, geçtiğimiz ay Hamas’ın askeri kanat yöneticilerine yönelik yaptığı 3 suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
3 girişim son anda engellendi! Siyonist İsrail suikast yöntemlerine geri döndü

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail’in eskimiş suikast yöntemleriyle geçtiğimiz ay Hamas’ın askeri kanat yöneticilerine yönelik yaptığı 3 suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.

Lübnan medyasına konuşan bir Hamas yetkilisi, Siyonist İsrail’in dünya ölçeğinde tepki çekmemek için sinsi suikast yöntemlerine başvurduğunu açıkladı.

1970’li yıllarda Filistin direniş hareketi üyelerine yönelik suikast düzenleyerek Filistin’in bağımsızlık direnişi engellemeye çalışan Siyonist İsrail, son dönemlerde sivilleri katletmesi nedeniyle dünya kamuoyundan gelen tepkileri azaltmak için yeniden suikast yöntemine başvurmaya başladı.

"İsrail’in 3 suikast girişimini önledik"

Lübnan medyasına konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Hamas’ın askeri kanat yöneticilerine yönelik İsrail tarafından düzenlenen üç suikast girişimini önlediklerini belirtti. Hamas yetkilisi, geçen Kasım ayında Gazze Şeridi'nde Hamas özel kuvvetlerine yönelik ciddi bir suikast girişimi yaşandığını belirterek, “İsrail saldırırken iz bırakmak istemiyor. Suikastlar düzenleyerek sessiz bir yöntemle Hamas yöneticilerini hedef alıyor. Bu konuda İsrail ile çalışan bir ajanı yakalamayı başardık ve tutukladık. Buna benzer önemli üyelerimize farklı yöntemlerle ciddi suikast girişimleri yapıldı. İsrail’in tepki çekmemek için uyguladığı sinsi yöntemi geçmişten beri çok iyi biliyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
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