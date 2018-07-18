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3 gencin acı ölümü: Yanarak can verdiler!

Samsun'da yanan araçta 3 genç can verdiSamsun'da yoldan çıkarak bariyerlere çarpan LPG'li aracın alev alması sonucu 3 genç feci şekilde can verdi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:04
3 gencin acı ölümü: Yanarak can verdiler!

Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Durağan yolu 3. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 GH 916 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp uçurumun kenarında askıda kaldı.

YANARAK CAN VERDİLER

LPG’li araçta yangın çıktı ve araç alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi. Ancak, alevler içinde kalarak tamamen yanan aracın içinde bulunan uzman çavuş Ünal Dursun (24), kardeşi Mustafa Dursun (21) ve amca çocukları Mustafa Dursun (21) yanarak hayatlarını kaybettiler.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:04
  1. Samsun
  2. lpg'li araçlar
  3. kaza

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