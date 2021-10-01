3 fırkateynle havalanan Yunanlar, Türkiye’ye kafa tuttu

MÜNÜBE YILMAZ

Geçtiğimiz günlerde Fransa'dan 3 fırkateyn alacağını duyuran Yunanistan, iyice havaya girdi. Türkiye karşısında Doğu Akdeniz'de gittikçe köşeye sıkışan Atina yönetiminin üç fırkateyn için 3 milyar euro ödeyeceği belirtilirken, ülke basınında söz konusu alım akıl almaz biçimde abartıldı.

3 fırkatneyn, Ege'deki güç dengesini etkilermiş

Yunanistan’ın en önemli gazetelerinden Kathimerini’nin internet sitesinde Tom Ellis imzasıyla yayınlanan makalede, üç yeni fırkateynin satın alınmasının, Ege'deki güç dengesini etkileyeceği iddia edildi. Ellis’in kaleme aldığı makalede, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın gücünü kabul etmeli. Ayrıca Atina yönetiminin ABD ve Fransa gibi güçlü Avrupa ülkeleriyle olan ortaklıklarını da hesaba katmalı” denilerek Türkiye’ye aba altından sopa da gösterildi.

Yazıda ayrıca, “Yunanistan bölgede küçük bir ülke değil. Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin yanı sıra geliştirdiği işbirliği anlaşmaları sonucunda önemli askeri yeteneklere sahip bir ülke” sözleriyle 10 milyonluk ülkeye süper güç muamelesi yapıldı.