3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Otogar hattı hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi, testlerin tamamlanmasının ardından 3. Etap Raylı Sistem Hattı Varsak-Otogar güzergahında 11 Ağustos’tan itibaren yolculu seferlerine başladı. Antalyalılar 3. Aşama Raylı Sistem Hattı ile Varsak’tan otogara, şehir merkezine, Aksu ve Havalimanına kadar seyahat edebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Ulaşım ağını 3. Aşama Raylı Sistem hattı ile 46.5 kilometreye çıkardı. Seçimlerden önce testleri tamamlanmadan açılışı yapılan 3. Aşama Raylı Sistem Projesi, seçimlerin hemen akabinde 01.04.2019 tarihi itibariyle, yüklenici tarafından zorunlu olan teknik testlerin yapılabilmesi için durduruldu. Bu süreçte vatandaşların can ve mal güvenliğinin en işi şekilde sağlanması için yaklaşık 28 ayrı testten geçirilen 3. Etap Raylı Sistem Hattı resmi olarak 11 Ağustos’ta Varsak-Otogar arasında yolcu taşımaya başladı. Antalyalılar 3. Aşama Raylı Sistem Hattı ile Varsak’tan otogara, şehir merkezine, Aksu ve Havalimanına kadar seyahat edebiliyor. Yolcular 1 saat içindeki aktarmalarda herhangi bir ücret ödemiyor.

1. Etap raylı sisteme ücretsiz ring

Varsak istasyonundan ilk seferine 06.00’da başlayan 3. Aşama Raylı Sistem araçları, Sakarya Bulvarı üzerinden Otogar’dan önceki son durak olan Atatürk istasyonuna ulaşıyor. Yolcular, buradan ücretsiz otobüs ring seferleriyle Otogar ve 1. Etap Raylı Sistem Hattı’ndaki Pil Fabrikası İstasyonu’na taşınıyor. Varsak hattından tramvaya binen bir yolcu 1. Aşama Raylı Sistem Hattı’na aktarma yaparak şehir merkezine, havalimanına veya Aksu/Expo’ya kadar konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor. 3. Aşama Raylı Sistem Hattı son seferini Atatürk istasyonundan saat 23.16’da gerçekleştiriyor.