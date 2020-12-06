3 eski başkandan ortak karar! Kamera karşısında olacak

CNN'in haberine göre, ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı aşıyı kamera karşısında yaptıracaklarını bildirdi.

Obama, Bush ve Clinton'ın kamera karşısında aşı olarak halk arasında farkındalığı arttırmayı ve aşının güvenilir olduğunu kanıtlamayı hedeflediği belirtildi.

Obama, SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yle daha önceden çalıştığını ve kendisine çok güvendiğini söyledi.

Fauci'nin "güvenilir" dediği aşıyı hemen yaptıracağını ifade eden Obama, bunu televizyon ekranlarında yapacağını veya kaydedeceğini belirtti.

Bush'un özel kalem müdürü Freddy Ford, Fauci ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ile temasa geçtiklerini kaydederek, Bush'un kameralar önünde aşıyı olabileceğini açıkladı.

Clinton’ın basın sekreteri Angel Urena de eski Başkan'ın halkı teşvik etmek için kamuoyu önünde aşı olmayı istediğini vurguladı.