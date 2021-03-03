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Dünya

3. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyeceklerdi

2018 yılında ABD’nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı sırasında, Rus savaş gemilerinin ABD’nin kışkırtmasına karşılık vermesi halinde ABD donanmasına ait gemilerin, Rus savaş gemilerini batırmak için hazır beklediği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 22:35:00 -
3. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyeceklerdi

Nisan 2018'de Akdeniz'de bulunan USS John Warner denizaltısının Suriye topraklarına 6 Tomahawk füzesi fırlattığını ve Ruslardan gelecek karşılığı beklemeye geçtiğini belirten Fox News, "2018 yılındaki saldırıda muharebede ilk kez kullanılan Virginia sınıfı denizaltı, Rusya'nın bölgede konuşlu ABD gemilerine yönelik potansiyel eylemlerine karşılık vermeye hazırdı." ifadelerini kullandı.

Fox News'te yer alan habere göre, ABD gemilerinden birinin tuzak görevi gördüğüne ve o gemideki ABD'li askerlerin Suriye'ye füze fırlatmadığına dikkat çekerek "Rusya Donanması'nın bu tuzak gemiye yönelik eylemleri de Rus savaş gemilerinin hedef alınması için gerekçe olacaktı." diye ekledi.

14 Nisan 2018'de ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de hükümetin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili olduğunu öne sürdüğü hedefleri vurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye 100'den fazla füze atılarak yapılan saldırı sonrasındaki açıklamasında "Görev tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

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