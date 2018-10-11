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3. Dünya savaşı ticaretle başladı

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nca, 2. Uluslararası Ekonomi, Yönetim ve Siyaset Sempozyumu düzenlendi.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:52

DÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bugün dünyada sadece ekonomik ya da siyasi çatışmalar yaşanmıyor. Ya da çatışmalar, gerilimler, altüst oluşlar sadece dünyanın bir bölgesinde yaşanmıyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde, ister gelişmiş ülkeler ister daha az gelişmiş ülkeler, ister bizim gibi Ortadoğu coğrafyası ülkeleri, ister Afrika’nın ister Latin Amerika’nın olsun dünyanın hemen her yerinde büyük altüst oluşları yaşıyoruz” dedi.

Dünyadaki bu gerilimler ve çatışmaların yeni dönemde soğuk savaşa benzer yeni iki savaş türünü ortaya çıkarttığına dikkati çeken Kurtulmuş, bunlardan birinin vekalet savaşları olduğunu dile getirdi. Vekalet savaşının parçası olarak Ortadoğu halkları arasına kin, nefret ve gözyaşı sokmak için terör örgütlerinin aracı olarak kullanıldığına işaret eden Kurtulmuş, Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerin hemen hemen tamamının sınırlarının yeniden değiştirilmesi için bir planın düğmesine basıldığını söyledi.

“3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır”

Kurtulmuş, “Bu dönemde ortaya çıkan bir başka kavram ‘ticaret savaşları’ ve giderek büyüyen ‘ekonomi savaşları’dır. Hakikatin tespiti bakımından söylüyorum, tabiri caizse 3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır” dedi.

3. Dünya Savaşının 2. Dünya Savaşı’nın aksine önce ekonomik olarak ve arkasından da siyasi olarak gelişecek gibi görüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, “Bir tarafında Çin’in olduğu, diğer tarafında Amerika’nın olduğu, Rusya’nın, Hindistan’ın, Japonya’nın ve Avrupa Birliği’nin de daha alt düzeyde bir takım güç merkezleri olarak öne çıktığı ticaret savaşlarının ya da ekonomik savaşların yer aldığı, başladığı bir döneme giriyoruz” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:52
  1. DÜ Kongre ve Kültür Merkezi
  2. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

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