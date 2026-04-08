Araştırmacı-Gazeteci Vehbi Korkutata, yazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları Hürmüz Boğazı’nın açılması şartına bağlayan açıklamalarını merkeze alarak, bölgedeki son gelişmeleri geniş bir çerçevede ele aldı. İşte, Vehbi Korkutata’nın yazısı:

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum ve bu iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.

İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. Trump'ın İran ile ateşkes anlaşmasını duyurmasının ardından brent petrol sert düştü.

Brent petrol sabah saatinde yüzde 13’den fazla düşerek varil başına 94,56 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü (WTI) vadeli işlemleri de yüzde 16 düşerek 94 doların biraz üzerinde işlem gördü. Buda Uluslararası için büyük bir sevinç gösterisi olarak tarihe geçti.

Trump, Vladimir Putin'in çoktan 3. Dünya Savaşı'nı başlattığına inandığını ve buna verilecek tek yanıtın Moskova'yı geri adım atmaya zorlamak için yoğun askeri ve ekonomik baskı uygulamak olduğunu söylemişti.

Trump "Putin'in bunu çoktan başlattığına inanıyorum. Soru, ne kadar toprak ele geçirebileceği ve onu nasıl durduracağımız. Rusya dünyaya farklı bir yaşam tarzı dayatmak ve insanların kendileri için seçtikleri hayatı değiştirmek istiyor" demişti.

22 Mart 2026’da Beyrut’un sahil bölgesindeki bir otoparkta kurulu çadırda uyuyan yerinden edilmiş bir bebek uyuyor. ABD-İsrail'in İran'la savaşı bölgeyi etkilemeye devam ederken, Lübnan'da bir milyondan fazla insan yerinden edildi.

Peki bugün 3. Dünya Savaşı riski ne düzeyde?

MacMillan, "Bunu tırmandırabilecek ülke muhtemelen İran ya da Yemen'deki Husiler gibi İran'ın müttefikleridir" diyor. MacMillan'a göre İran'ın atabileceği olası adımlardır. Örneğin rengin deniz ulaşım hatlarını hedef almak veya Hürmüz Boğazı'nı kapatmak ve küresel sonuçlar doğurabilir, enerji arzını aksatabilir ve büyük güçleri içine çekebilir. ABD'nin müdahil oluşunun da riskleri artırdığını; diğer ülkeler doğrudan taraf olmasalar bile ekonomik ya da stratejik olarak etkilendiklerini belirtiyor. Buna ek olarak bir bölgedeki çatışmaların başka yerlerde fırsat yaratabileceğini öne sürüyor.

Örneğin Çin'in, Batı'nın dikkatinin dağılmasını Tayvan'a yönelik hamle için bir fırsat olarak değerlendirebileceğini; ya da Rusya'nın, küresel odak başka yere kaymışken Ukrayna'daki eylemlerini yoğunlaştırabileceğini belirtiyor.

MacMillan, "Çatışmanın bir bölge dışına yayılması ihtimali her zaman var çünkü bölge dışında olanlar, çatışmadakilerin onları durduramayacağını düşündükleri için bunu bir fırsat olarak görebilir" diyor.

İran savaşı, Kim Jong Un'un ''nükleer silah tercihini pekiştirebilir''

Prof. Maiolo ise çatışmanın bölgesel kalacağını ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini içine çekebileceğini düşünüyor. Ancak Çin ve Rusya'nın savaşa çekileceğini düşünmüyor.

"Dünyada bir şeyler olur olmaz Çin'in Tayvan'a saldıracağı fikri… tamamen saçmalık."

"Eğer dünya savaşından, yani 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorsak, Çin ya da Rusya'nın doğrudan dahil olmak gibi bir eğilimi olduğunu düşünmüyorum ve hatta Avrupa için bu daha düşük."

İran'dan Avrupa'ya "Hürmüz" teklifinde ‘hazırız’ ifadesini kullandı.

İran, Hürmüz Boğazı'nın kullanımı için Avrupa, Asya ve Arap ülkeleriyle doğrudan anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları Deniz kuvvetleri ise boğazda ABD ve İsrail için eski düzenin artık geçerli olamayacağını duyurdu.

Tehditler havada uçuşurken bomba ateşkes sürpriz!

İran'dan flaş açıklama.

İran ve ABD'ye ateşkes planı sunulduğu belirtildi. İki aşamadan oluşan plan kabul edilirse hemen ateşkes ilan edilecek. Hürmüz boğazı trafiğe açılacak ve iki hafta içinde anlaşma yapacaklarını duyurdu!

Her ne kadar Hürmüz boğazı ile anlaşarak trafiğe açılması, İran için büyük bir zaferdir ve toparlama sürecidir. ABD'ye asla güven olmaz, çünkü Hürmüz boğazı onlar için çok önemli bir göstergeden ibarettir. Petrol gemilerinin geçişi demektir. ABD'nin bir sinsi planıdır, gemilerinin geçisine bağlıdır, demedi demeyin!