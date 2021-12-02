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Dünya 3 doz aşılı kişide Omicron tespit edildi!
Dünya

3 doz aşılı kişide Omicron tespit edildi!

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı Omicron virüsü, İsrail'de 3 doz aşılır bir kişide görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:45:00 - 2021-12-02 22:52:06
3 doz aşılı kişide Omicron tespit edildi!

İsrail Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den İsrail’e gelen 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiğini ifade ederek, ülkedeki Omciron vaka sayısının 3’e yükseldiğini aktardı.

3 doz aşılı kişide tespit edildi

Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’den İsrail’e dönen İsrail uyruklu ve 3 doz Pfizer /BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.

Ülkedeki Omicron vaka sayısının 3’e yükseldiğini ifade eden Bakanlık, İsrail'de 30 kişide daha Omicron şüphesi olduğunu ve söz konusu kişilere yapılan testlerin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

İsrail'de Omicron Malavi ve Güney Afrika’dan gelen 2 yolcuda tespit edilmişti

Söz konusu 30 kişiden 24’ünün aşısız olduğu veya 6 ay önce hastalığı geçirdiği ifade edilerek, 11’inin yakın zamanda yurt dışı seyahatinden döndüğü aktarıldı.
Öte yandan İsrail’de ilk Omicron vakaları, Malavi ve Güney Afrika’dan gelen 2 yolcuda tespit edilmişti.

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