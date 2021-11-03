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Sağlık 3. doz aşı ne zaman yapılacak?
Sağlık

3. doz aşı ne zaman yapılacak?

Kimler ne zaman 3.doz aşı olabilir? Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı. Toplantıda 2 doz Biontech aşısı olanlara ilişkin hatırlatma dozu kararı verildi. Peki, Biontech 3.doz kimlere ne zaman yapılacak? Biontech 3.doz kaç ay sonra yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:08:00 -
3. doz aşı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 3 Kasım Çarşamba akşamı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3.doz mRNA aşısına ilişkin açıklama yaptı. Peki, kim ne zaman 3.doz aşıolacak?

3. doz aşı ne zaman yapılacak?

Temmuz ayından bu yana 2 doz Sinovac yani inaktif aşı olanlar 3.doz aşı yaptırabiliyordu. 2. İnaktif aşıdan 2 ay sonra 3.doz aşı uygulanabiliyor. Arzu edenler 3.doz olarak Sinovac ya da Bİontech tercih edebiliyor.

2 doz Biontech yani mRNA aşısı olanlara ise 3.doz aşı yapılmıyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" dedi.

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