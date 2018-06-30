3 denizde 3 liman! Türkiye denizlerin hakimi oluyor

Hükümet, deniz ticareti filosunu baştan sona gençleştirerek denizleri ticaretin merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda özel ticari filoların gençleştirilerek ticarette deniz taşımacılığının daha da artırılması hedefleniyor. Yat turizminden daha fazla pay almak için de yat bağlama kapasitesinin de 18 bin 545’ten 50 bine çıkarılması öngörülüyor. Hükümet, özel sektörle birlikte koster gemilerini yenileyerek pazardan daha büyük pay almak için harekete geçti.

FİLO YAŞI 18’E GERİLEYECEK

Türkiye’deki koster filolarının ortalama yaşı 28’e ulaşırken, bunun dünya standardı olan 18’e çekilmesi için çalışmalar başladı. Bakanlık bu doğrultuda parolayı ‘denizci millet kimliğimizi ön plana çıkarmak’ olarak belirledi. Son 15 yılda yürütülen çalışmalar kapsamında tersane sayısı 37’den 79’a, sektöre yapılan ÖTV desteği 6 milyar liraya, Türk sahipli gemi filosu 569’dan toplam bin 547’ye yükseldi.

YAT BAĞLAMA KAPASİTESİ ARTACAK

2023 yılına kadar Türk sahipli deniz ticaret filosu 29 milyon DWT’dan 50 milyon DWT’a yani yük kapasitene çıkarılacak. Tersane kapasitesi ise 4,4 milyon DWT’dan 10 milyon DWT’a ulaştırılacak. Konteyner elleçme kapasitesi de 21,8 milyon TEU’dan 32 milyon TEU’ya yükseltilecek. Yat turizminden daha fazla pay almak için yat bağlama kapasitesi de 18 bin 545’ten 50 bine çıkarılacak.

3 DENİZDE 3 BÜYÜK LİMAN

Öte yandan hükümet ihracat hedeflerinin yakalanması için büyük ölçekli liman yatırımlarına da hız verdi. Bu kapsamda ‘Üç Denizde Üç Büyük Liman’ projesiyle yapım süreçleri başlayan İzmir Çandarlı, Zonguldak Filyos limanı hizmete sunulacak. Mersin konteyner limanlarının yapımına başlanacak.

Kaynak: Akşam