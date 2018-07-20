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3 çocuğuyla ortadan kaybolmuştu! O kadın acı gerçeği anlattı

3 çocuğu ile birlikte 2 ay önce ortadan kaybolan genç kadının eşinden şiddet gördüğü için evden ayrıldığı öğrenildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 19:15
3 çocuğuyla ortadan kaybolmuştu! O kadın acı gerçeği anlattı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2 ay önce 3 çocuğuyla evden çıkıp ortadan kaybolan Gülsüm Balı (27), başka bir kentte sağlık ocağına gidince bulundu. Eşinden şiddet ve baskı gördüğünü ileri süren Gülsüm Balı, güvenlik gerekçesiyle geri dönmek istemeyince, ailesine teslim edilmedi.

HASTANEYE GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK EVDEN ÇIKTI

İlçenin kırsal Sırıl Mahallesi'nde oturan Gülsüm Balı, 2 ay önce çocukları Naim (5), Yiğit (2) ve 3 aylık Gülteren Balı'yı da yanına alıp, Bursa'ya hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı.

ANNE VE ÇOCUKLARI BULUNAMADI

Akşam geri dönmeyen anne ve çocuklarına ulaşılamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine yapılan çalışmalarda da anne ve çocukları bulunamadı.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN EVDEN AYRILDIĞINI SÖYLEDİ

Gülsüm Balı, 2 ay sonra başka bir kentte bebeğine aşı yaptırmak için sağlık ocağına gidince bulundu. Görevli doktor, kayıtlarda Gülsüm Balı'nın aile hekiminin Orhaneli'de olduğunu belirleyince şüphelenerek jandarmaya haber verdi.

Jandarmaya ifade veren Gülsüm Balı,

eşinden şiddet ve baskı gördüğü için evden ayrıldığını ileri sürüp geri dönmek istemediğini söyledi.

(Gülsüm Balı)

ANNE VE ÇOCUKLARI AİLEYE TESLİM EDİLMEDİ

Bunun üzerine Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Yapılan araştırma sonunda dönmek istemeyen anne ve çocukları aileye teslim edilmedi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 19:15
  1. Bursa
  2. Orhaneli

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