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3 çocuğunu kesen annenin kan donduran ifadesi!

Adana'da 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra intihar eden annenin ilk ifadesi kan dondurdu. Cani anne, "Ben intihar edecektim, benden sonra onlar da rezil olmasınlar diye çocukları kestim." dedi.

23 Ekim 2018 Salı 10:44
3 çocuğunu kesen annenin kan donduran ifadesi!

Adana'da 3 çocuğunun katledip intihara kalkışan annenin tedavisi sürüyor. Genç kadının, "Ben intihar edecektim, benden sonra onlar da rezil olmasınlar diye çocukları kestim" dediği öğrenildi.

Bileklerini keserek intihar etmeye kalkıştı

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ekim'de merkez Yüreğir'e bağlı GeçitliCumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Selma Cice (26) sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları da kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice'nin boğazını keserek kafalarını vücudundan ayırarak öldürdü. Çocuklarının cansız bedenine bakıp, aynı bıçakla bileklerini keserek intihara kalkışan Selma Cice, aşırı kan kaybedince bayılıp kaldı. Evdeki vahşet, tarladan dönen Cabbar Cice'nin içeriden yanıt alamayınca mutfağın demir şebekesini çıkartıp pencereyi kırdıktan sonra mutfak kapısını da kırmasıyla ortaya çıktı. Komşular da eve gelerek babayı uzaklaştırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Annenin yaşadığı tespit edilerek Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocukların cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

 

İlk ifadesi ortaya çıktı

Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakımda gözetim altında tutulan Selma Cice'nin verdiği ilk ifadesinde, "Ben bu zamana kadar hiç yaşamadım. Çok rezil bir hayatım oldu. O gün de intihar edecektim ancak çocuklarımın geride kalıp, benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:44
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Cumhuriyet Mahallesi
  3. Adana
  4. Yüreğir

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