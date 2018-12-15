3 büyükşehir adayı daha belli oldu!

CHP’de, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmesinin ardından Adana, Antalya, Mersin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının isimlerinin netleştiği öğrenildi. Parti kulislerinde İYİ Parti’ye bırakılan illerin kurultayda Muharrem İnce’ye destek veren iller olduğu belirtilerek parti örgütünde oluşan rahatsızlığın giderilmesi için yol arandığı kaydedildi.

Adana’da Zeydan Karalar

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; CHP’de ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından adayların da isimleri kesinleşmeye başladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Adana’da Zeydan Karalar isminin netleştiği belirtilirken, Meral Akşenir’in Çetin Soner ismini önermesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karalar ile devam edeceklerini söylediği öğrenildi.

Antalya’da Muhittin Böcek!

CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek isminde karar aldığı, Meral Akşener’in de onay verdiği söylendi.

Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu öne çıkıyor

Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu arasında partinin karar vermeye çalıştığı belirtilirken, Talay isminin bir adım önde olduğu kaydedildi.

Bursa’da Mustafa Bozbey

CHP’nin Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey isminde karar kıldığı, yerine ise yardımcılarından Turgay Erdem’in gösterileceği belirtildi.

İYİ Parti’nin Kars talebine sıcak bakılmıyor

CHP’nin Antalya’da İYİ Parti’ye 4, Konya’da ise 10 ilçe bırakacağı, Kars’ı isteyen İYİ Parti’nin talebine ise sıcak bakılmadığı öğrenildi.