0553 313 94 23

3 büyükşehir adayı daha belli oldu!

İYİ Parti ile ittifak kararı alan CHP'de Adana, Antalya, Bursa adayları netleşti. Mersin'de ise iki isim arasında kalındı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:00
3 büyükşehir adayı daha belli oldu!

CHP’de, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmesinin ardından Adana, Antalya, Mersin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının isimlerinin netleştiği öğrenildi. Parti kulislerinde İYİ Parti’ye bırakılan illerin kurultayda Muharrem İnce’ye destek veren iller olduğu belirtilerek parti örgütünde oluşan rahatsızlığın giderilmesi için yol arandığı kaydedildi.

Adana’da Zeydan Karalar 

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; CHP’de ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından adayların da isimleri kesinleşmeye başladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Adana’da Zeydan Karalar isminin netleştiği belirtilirken, Meral Akşenir’in Çetin Soner ismini önermesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karalar ile devam edeceklerini söylediği öğrenildi.

Antalya’da Muhittin Böcek!

CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek isminde karar aldığı, Meral Akşener’in de onay verdiği söylendi.

Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu öne çıkıyor

Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu arasında partinin karar vermeye çalıştığı belirtilirken, Talay isminin bir adım önde olduğu kaydedildi.

Bursa’da Mustafa Bozbey 

CHP’nin Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey isminde karar kıldığı, yerine ise yardımcılarından Turgay Erdem’in gösterileceği belirtildi.

İYİ Parti’nin Kars talebine sıcak bakılmıyor

CHP’nin Antalya’da İYİ Parti’ye 4, Konya’da ise 10 ilçe bırakacağı, Kars’ı isteyen İYİ Parti’nin talebine ise sıcak bakılmadığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:00
  1. Konya
  2. Adana
  3. yerel seçim
  4. CHP
  5. Üsküdar
  6. adana
  7. Mersin
  8. Antalya
  9. Bursa
  10. Muğla
  11. Kars
  12. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Workup girişimcilik programı üçüncü dönem mezunlarını verdi
    1. Workup girişimcilik programı üçüncü..
    2. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
    3. Çocuğunuzun okul başarısının artması..
    4. Fatih Altaylı kime oy vereceğini..
    5. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
    6. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    7. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde..
    8. CHP Adana ilçe belediye başkan..
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan..
    10. 'Bidon kafa' iyice saçmaladı! 'Erdoğan..
    11. Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 168 bin..
    12. Brezilya Devlet Başkanı imzaladı! Eski..
    13. "Kaybolan canların hesabı..
    14. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
    15. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    16. Kış mevsiminde saçların..
    17. "Alparslanlar" ve..
    18. Muhittin Böcek kimdir nerelidir?
    19. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    20. Türk ve Katarlı bakanlar Doha'da bir..
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak