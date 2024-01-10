3 bin kişi hayatını kaybetti, 350 bin kişi yaralandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Trafik İstatistik Bülteninde trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı, ölümlü-yaralanmalı kazaların oluş şekline göre türleri, nedenleri ve uygulanan trafik cezalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bültende geçtiğimiz 2023 yılında meydana gelen 555 bin 668 trafik kazasından 234 bin 992'sinin ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçerken geriye kalan 320 bin 676'sının ise maddi hasarlı kaza olduğu açıklandı.

233 bin trafik kazasında 354 bin kişi yaralandı

2023 yılı içerisinde ölümle neticelenen 2 bin 424 trafik kazasında 2 bin 984 kişinin öldüğü, yaralanmalı olarak kaydedilen 232 bin 568 trafik kazasında ise 354 bin 323 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline bakıldığında 234 bin 992 trafik kazasından 77 bin 992'si yandan çarpma, 37 bin 521'i yayaya çarpma, 28 bin 106'sı devrilme-savrulma veya takla, 26 bin 62'si yoldan çıkma, 25 bin 918'i arkadan çarpma, 13 bin 403'ü karşılıklı çarpışma ve geriye kalan 25 bin 990'ı ise engel/cisim ile çarpışma, duran araca çarpma, yan yana çarpışma gibi şekillerde gerçekleştiği görüldü.

Paylaşılan istatistiklerde ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına bakıldığında kazaların yüzde 42,21'i tek, 51,79'u iki ve 5,98'inin çok araçlı kaza olduğu belirlenirken kazalara neden olan unsurlarda yüzde 88,90 oranıyla sürücü, 9,1 yaya, 1,12 araç, 0,62 yolcu ve 0,33'ünde de yolun kusurlu olduğu tespit edildi.

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Trafik kazalarının en çok meydana geldiği iller sıralamasında Ankara 1'inci

Sürücünün kusurlu görüldüğü 249 bin 776 trafik kazasından 92 bin 523'ünde araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan, 37 bin 845'inin kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan, 22 bin 807'sinin şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, 22 bin 82'sinin arkadan çarpma, 19 bin 678'inin dönüş kurallarına uymama ve 54 bin 841 kazanın ise alkollü araç kullanma, aşırı hız, hatalı park etme gibi kusurlardan kaynaklandığı belirtildi.

389 bin 219 trafik kazasından 188 bin 445'inde otomobil, 74 bin 92'sinde motosiklet, 54 bin 421'inde kamyonet, 27 bin 454'ünde bisiklet ile motorlu bisiklet ve geriye kalan 44 bin 807'sinde ise minibüs, kamyon, otobüs ve traktör gibi araçlar yer alıyor.

İllere göre dağılımının yapıldığı bültende 2023 yılında meydana gelen 79 bin 103 trafik kazasıyla Ankara birinci sırada yer alırken 72 bin 853 trafik kazasıyla İstanbul 2'nci ve 37 bin 859 trafik kazasıyla İzmir 3'üncü sırada yer aldı.

Trafik cezalarının yüzde 89'unu alkollü araç kullananlar oluşturdu

Yayımlanan bültende uygulanan trafik cezalarının dağılımına bakıldığında 2023 yılında 226 bin 651 işlemin 197 bin 768 sayısıyla yüzde 87,25 oranını alkollü olarak araç kullananlar oluştururken geriye kalan yüzde 1,53'lük oranını 100 ceza puanını dolduran, 0,13'ünü 5 kez hız limitini aşan ve geriye kalanını ise diğer işlemler oluşturuyor. (İLKHA)